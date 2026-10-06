Мурманский морской торговый порт внедряет страховочные системы для работы на высоте

Мурманский морской торговый порт (ММТП, входит в группу компаний «Портовый Альянс») завершил оснащение вертикальных лестниц производственных зданий стационарными страховочными системами «LIFT».
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