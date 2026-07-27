В Сети появились новые снимки прототипа китайского истребителя шестого поколения J-36

Новый снимок прототипа китайского истребителя шестого поколения J-36 / © Weibo Хотя официального подтверждения подлинности снимков пока нет, заметные изменения в конструкции машины указывают на то, что программа летных испытаний продолжает активно развиваться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии