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В Сети появились новые снимки прототипа китайского истребителя шестого поколения J-36

В Сети появились новые снимки прототипа китайского истребителя шестого поколения J-36

Новый снимок прототипа китайского истребителя шестого поколения J-36 / © Weibo Хотя официального подтверждения подлинности снимков пока нет, заметные изменения в конструкции машины указывают на то, что программа летных испытаний продолжает активно развиваться.

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