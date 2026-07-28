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Культуромания

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Фестиваль «Культурный город» стартует в «Зарядье» 1 августа

Фестиваль «Культурный город» стартует в «Зарядье» 1 августа

С 1 августа по 6 сентября в столичном парке «Зарядье» пройдет фестиваль «Культурный город». В течение пяти недель москвичей и туристов ждут концерты классической и джазовой музыки, балетные и оперные постановки, хореографические номера и поэтические выступления.

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