Фестиваль «Культурный город» стартует в «Зарядье» 1 августа

С 1 августа по 6 сентября в столичном парке «Зарядье» пройдет фестиваль «Культурный город». В течение пяти недель москвичей и туристов ждут концерты классической и джазовой музыки, балетные и оперные постановки, хореографические номера и поэтические выступления.