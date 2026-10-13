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«Снежная Королева» запустила красивый ребрендинг

Бренд, выросший из эксперта в мехах в многогранный fashion-дом, представил обновлённую философию и собрал друзей на пресс-завтрак в Москве.

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