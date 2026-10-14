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Атака беспилотников подняла рейтинг мэра Орла Парахина

Атака беспилотников подняла рейтинг мэра Орла Парахина

Глава администрации Орла неожиданно взлетел в медиарейтинге. Юрий Парахин поднялся сразу на десять позиций и занял седьмую строчку рейтинга ЦФО по итогам сентября.

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