Освобождение Донбасса является первоочередной задачей – Путин

Глава государства отметил, что попытки расшатать Россию не увенчались успехом На Восточном экономическом форуме Владимир Путин высказался о стабильности в России, отметив, что несмотря на попытки внести смятение, страна демонстрирует сплочённость.
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