Кандидат Торковская: РФ не использовала в конфликте даже 15% своего потенциала

Россия использовала менее 15% своего военного потенциала в конфликте с Украиной. К такому выводу пришла кандидат от партии «Конфедерация» на выборах в сейм Польши Самуэла Торковская, об этом она рассказала изданию Goniec.
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