Песков сообщил, что ВВП России по итогам года сократится чуть более чем на 2%

Представитель Кремля подчеркнул, что изначально прогноз был хужеПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ВВП России по итогам 2022 года сократится чуть более чем на 2%.
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