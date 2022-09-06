Daily Storm

544 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Попов
    А что вы думали? Если магате признает обстрелы ВСУ то считай что признать террористической организацией ВСУ. Никогда ...Власти Запорожско...
  • Lazar Ka
    ШНУР ЖЕ СТРАШНЫЙ МАТЕРЩИНИ К НИ К КАКОЙ ВЛАСТИ ЕГО ПОДПУСУКАТЬ НЕЛЬЗЯШнуров заявил о г...
  • Николаевна
    А почему не мамой)Певец Дима Билан ...

Песков сообщил, что ВВП России по итогам года сократится чуть более чем на 2%

Песков сообщил, что ВВП России по итогам года сократится чуть более чем на 2%

Представитель Кремля подчеркнул, что изначально прогноз был хужеПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ВВП России по итогам 2022 года сократится чуть более чем на 2%.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх