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Психологи и психиатры озадачены случаем женщины из Айовы, которая отправила благодарственное сообщен

Психологи и психиатры озадачены случаем женщины из Айовы, которая отправила благодарственное сообщен

Отметив, что у неё нет других признаков болезни, которые указывали бы на психотическое расстройство, эксперты в области психического здоровья заявили журналистам, что они озадачены жительницей из Айовы Терри Фрэнсис, которая на прошлой неделе опубликовала в социальных сетях благодарственное послание королеве Елизавете II.

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