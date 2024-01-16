Психологи и психиатры озадачены случаем женщины из Айовы, которая отправила благодарственное сообщен

Отметив, что у неё нет других признаков болезни, которые указывали бы на психотическое расстройство, эксперты в области психического здоровья заявили журналистам, что они озадачены жительницей из Айовы Терри Фрэнсис, которая на прошлой неделе опубликовала в социальных сетях благодарственное послание королеве Елизавете II.