Путин удивился, что у россиян дома нет теннисных столов. А он площадь квартир у простых людей знает?

Здравствуйте, дорогие друзья! Не далее, чем намедни, профессиональный спортсмен, кандидат экономических наук и по совместительству действующий президент Владимир Путин провел в славном городе Перми заседание заседание по вопросам развития физкультуры и спорта в нашей большой стране.
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