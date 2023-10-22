Путин удивился, что у россиян дома нет теннисных столов. А он площадь квартир у простых людей знает?

Здравствуйте, дорогие друзья! Не далее, чем намедни, профессиональный спортсмен, кандидат экономических наук и по совместительству действующий президент Владимир Путин провел в славном городе Перми заседание заседание по вопросам развития физкультуры и спорта в нашей большой стране.