Кремль счел неприемлемой угрозу Латвии закрыть Балтику для судов из РФ

РИА Новости/Виталий Невар Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге 23 октября ответил на вопрос по поводу реакции на угрозы со стороны Латвии закрыть Балтийское море для российских кораблей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии