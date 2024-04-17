Вандалы сломали качели с подсветкой в сквере за кинотеатром «Октябрь»

Теперь они не подлежат ремонту, поэтому их пришлось демонтировать. Сквер за «Октябрем» несколько раз подвергался атаке вандалов: ранее здесь сломали фигурки животных, а теперь сотрудникам «Зеленстроя» пришлось демонтировать качели с подсветкой (на фото их первоначальный вид), которые в результате повреждения не подлежат ремонту.