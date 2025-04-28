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В Подмосковье побиты температурные рекорды: ночь принесла самые сильные апрельские заморозки

В Подмосковье побиты температурные рекорды: ночь принесла самые сильные апрельские заморозки

Прошедшая ночь в Подмосковье стала самой холодной за последние десятилетия для конца апреля. Как сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, температура в ряде населенных пунктов региона опустилась значительно ниже нуля, побив многолетние рекорды.

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