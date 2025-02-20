Rio Tinto отклонила предложение Palliser Capital о пересмотре структуры листинга

Группа Rio Tinto отвергла призыв инвестора-активиста Palliser Capital UK Ltd. объединить свои листинги в одну холдинговую компанию, зарегистрированную в Австралии, заявив, что налоговые издержки составят миллиарды, а выгоды отсутствуют.
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