Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Rio Tinto отклонила предложение Palliser Capital о пересмотре структуры листинга

Группа Rio Tinto отвергла призыв инвестора-активиста Palliser Capital UK Ltd. объединить свои листинги в одну холдинговую компанию, зарегистрированную в Австралии, заявив, что налоговые издержки составят миллиарды, а выгоды отсутствуют.

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