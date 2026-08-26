Подозреваемого в подрыве BMW в Балашихе украинца объявили в международный розыск

Улетел в Турцию до взрыва: что выяснило следствие о взрыве BMW в Балашихе.Уроженца Донецкой области Украины, которого следствие считает причастным к подрыву автомобиля военнослужащего в подмосковной Балашихе, объявили в международный розыск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии