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Царьград

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Подозреваемого в подрыве BMW в Балашихе украинца объявили в международный розыск

Подозреваемого в подрыве BMW в Балашихе украинца объявили в международный розыск

Улетел в Турцию до взрыва: что выяснило следствие о взрыве BMW в Балашихе.Уроженца Донецкой области Украины, которого следствие считает причастным к подрыву автомобиля военнослужащего в подмосковной Балашихе, объявили в международный розыск.

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