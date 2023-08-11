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Liga stavok Media Basket x Basement Moscow x AVG Saint-Petersburg

Liga stavok Media Basket x Basement Moscow x AVG Saint-Petersburg

19 августа, в стенах бывшего завода “Арсенал”, в пространстве Temple of Deer, впервые объединятся две самые шумные промо-команды Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы сделать невероятную, по своим масштабам, вечеринку в Петербурге.

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