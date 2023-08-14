ФОТО: ALEXEI DRUZHININ/GLОBALLООKPRЕSS Отечественные бюрократы решили схитрить и обойти фактически прямой запрет президента России на покупку зарубежных автомобилей.
МЕНЯЕТСЯ ОДНА БУКВА: ЧИНОВНИКИ НАШЛИ СПОСОБ ОБМАНУТЬ ПУТИНА
Комментарии
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Vasily Golov
Одна буква стоит примерно 12 млн руб.
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1 час.
VG
Vasily Golov
Из металла,с помощью робота и чержежа за бургом сделали дизайн кузовов всех марок Лады.Сами не можем. Весь автопром держится на сборке иномарок.Попались на сборке Сухой Суперджет-100.Приглянитесь на УАЗ Патриот.Спросил возраст.Пошел 7 год.Низ дверей в ржави,вокруг стекол ржавь.Не умеем грунтовать и красить.Рядом стоит Тайота 2002г.Ни одно видимой ржавчины.Из добра сделали г-но. Дизайн отличный,агрессия как у всех вседорожников .Не могут или не хотят турбину движку и охладитель.Для такого агрессивного нужна и мощь движка.
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1 час.
ДШ
Дмитрий Шершов
работаем не для себя а по прицепу и так сойдёт
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8 мин.
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