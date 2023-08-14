МЕНЯЕТСЯ ОДНА БУКВА: ЧИНОВНИКИ НАШЛИ СПОСОБ ОБМАНУТЬ ПУТИНА

VG

Vasily Golov

Из металла,с помощью робота и чержежа за бургом сделали дизайн кузовов всех марок Лады.Сами не можем. Весь автопром держится на сборке иномарок.Попались на сборке Сухой Суперджет-100.Приглянитесь на УАЗ Патриот.Спросил возраст.Пошел 7 год.Низ дверей в ржави,вокруг стекол ржавь.Не умеем грунтовать и красить.Рядом стоит Тайота 2002г.Ни одно видимой ржавчины.Из добра сделали г-но. Дизайн отличный,агрессия как у всех вседорожников .Не могут или не хотят турбину движку и охладитель.Для такого агрессивного нужна и мощь движка.