Глава ФССП: пребывание россиянина за рубежом не избавляет от уплаты штрафов

Нахождение за рубежом не избавляет гражданина России от уплаты административного штрафа. Такое заявление сделал директор ФССП России — главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов на встрече с журналистами, пишет ТАСС.
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