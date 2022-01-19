Овечкин набрал 1375-е очко в НХЛ и вышел на 24-е место в истории, обогнав Модано. До Халла – 16 баллов

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче против «Виннипега» (4:3 ОТ). Россиянин набрал 1375-е (757+618) очко в 1237 играх за карьеру в лиге и вышел на чистое 24-е место среди лучших бомбардиров в истории, обогнав Майка Модано (1374).