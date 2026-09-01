«Ланцет» ВС РФ полетел почти на 200 км и поразил IRIS-T ВСУ

Первые официальные видеоматериалы и сообщения о боевом применении на Украине дронов-камикадзе (барражирующих боеприпасов) «Ланцет», разработанных российской компанией ZALA, появились в июле 2022 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Может ли речь Пут...
- Ресурсы противник...
- Ресурсы противник...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым