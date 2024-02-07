Собянин утвердил планы благоустройства улиц Москвы на 2024 год

Общественные пространства в Москве продолжают благоустраивать Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале, что к 2024 году в столице планируется благоустроить 19 новых общественных пространств и проложить две дополнительные трамвайные линии.
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