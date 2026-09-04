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Царьград

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В октябре ФНС просканирует каждого: Налоги, о которых вы даже не подозревали

В октябре ФНС просканирует каждого: Налоги, о которых вы даже не подозревали

После сентябрьских выборов налоговая может усилить контроль за счетами и доходами граждан. Власти не вводят новые налоги, но обещают внимательнее следить за старыми долгами.

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