Найдена демоверсия игры по одному из лучших антиутопических романов, “потер...

Найдена демоверсия игры по одному из лучших антиутопических романов, “потерянная” 27 лет назадВ начале марта в сети появилась демоверсия 1999 года, демонстрирующая фрагмент геймплея игры, вдохновленной одним из лучших романов в истории, а именно “1984” Джорджа Оруэлла.