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Гренландия как зеркало европейской несостоятельности

Гренландия как зеркало европейской несостоятельности

Визит Урсулы фон дер Ляйен в Гренландию – это не история про «укрепление связей». Это история про то, как Европа пытается сделать вид, что она ещё игрок, когда её уже сняли с шахматной доски.

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