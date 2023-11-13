Магнитогорец кинулся в ледяную воду, убегая от патруля казаков

Житель Магнитогорска решился на заплыв по ледяной реке. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, жителю Магнитогорска потребовалась помощь спасателей после «неспортивного» заплыва по реке Урал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии