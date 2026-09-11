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Воронежские новости

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В центре Воронежа 13 сентября ограничат движение из-за Крестного хода

В центре Воронежа 13 сентября ограничат движение из-за Крестного хода

В Воронеже 13 сентября ограничат движение на нескольких центральных улицах из-за Крестного хода. Ограничения начнутся с 10:30 и продлятся до 16:30, затронут также маршруты автобусов и троллейбусов.

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