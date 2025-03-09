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Закон, порядок, государство

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Артисты фронтовой творческой бригады группировки войск «Центр» выступили для мирных жителей Авдеевки ДНР

Артисты фронтовой творческой бригады группировки войск «Центр» выступили для мирных жителей Авдеевки ДНР

Зрители подпевали, аплодировали и даже пританцовывали под знакомы и любимые песни. Особенно зрителям понравилось исполнение песен «Эти глаза напротив» и «От Волги до Енисея».

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