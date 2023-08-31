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Компания Бориса Ротенберга планирует выпустить футбольный и хоккейный симуляторы, которые заменят NHL и FIFA

Компания Бориса Ротенберга планирует выпустить футбольный и хоккейный симуляторы, которые заменят NHL и FIFA

СМП ESports, принадлежащая Борису Ротенбергу, намерена в течение трех лет начать разрабатывать футбольный и хоккейный симуляторы.

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