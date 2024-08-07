Необычный Souls-лайк про краба Another Crab's Treasure достиг продаж в полмиллиона копий на всех платформахРазработчик Aggro Crab объявил, что подводная игра в жанре souls-like, Another Crab’s Treasure, была продана тиражом более 500 000 копий по всему миру на всех платформах.