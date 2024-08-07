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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Необычный Souls-лайк про краба Another Crab's Treasure достиг продаж в полмиллиона копий ...

Необычный Souls-лайк про краба Another Crab's Treasure достиг продаж в полмиллиона копий ...

Необычный Souls-лайк про краба Another Crab's Treasure достиг продаж в полмиллиона копий на всех платформахРазработчик Aggro Crab объявил, что подводная игра в жанре souls-like, Another Crab’s Treasure, была продана тиражом более 500 000 копий по всему миру на всех платформах.

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