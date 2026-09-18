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FiNE NEWS

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Путин с огоньком: российский газ — в первую очередь для нас, для роста и комфорта!

Когда президент Владимир Путин открывал новые объекты социальной газификации, в его словах звучала настоящая гордость за страну.

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