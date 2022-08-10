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В Хабаровском крае перед судом предстанет обвиняемый в мошенничестве с автомобилями

В ходе предварительного следствия установлено, что подсудимый предложил своему знакомому купить автомобиль у его пожилого родственника, который проживает в г.

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