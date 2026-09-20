В Москве простились с мощами святителя Спиридона Тримифунтского

Верующие завершили поклонение мощам святителя Спиридона Тримифунтского в Храме Христа Спасителя. Святыня после пребывания в Москве отправится обратно на греческий остров Корфу.
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