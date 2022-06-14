Мировое обозрение

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Байден планирует баллотироваться на второй срок в 2024 году

Байден планирует баллотироваться на второй срок в 2024 году

Возраст или выносливость могут стать проблемой Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что  президент США Джозеф Байден будет баллотироваться на второй срок в 2024 году, на момент окончания которого ему будет 86 лет, сообщает CNN.

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