Байден планирует баллотироваться на второй срок в 2024 году

Возраст или выносливость могут стать проблемой Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что президент США Джозеф Байден будет баллотироваться на второй срок в 2024 году, на момент окончания которого ему будет 86 лет, сообщает CNN.