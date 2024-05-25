Артиллерийское подразделение группы Вооружённых сил Российской Федерации «Центр» гаубичным огнём разгромило укреплённый район и место базирования командования ВС киевского режима на Авдеевском участке линии боевого соприкосновения.
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