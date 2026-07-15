ЧМ-2026. Испания обыграла Францию и вышла в финал чемпионата мира СпортпрессаСборная Испании стала первым финалистом чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв команду Франции в полуфинальном матче со счётом 2:0.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии