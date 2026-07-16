В Волгоградской государственной консерватории имени П.А. Серебрякова начались вступительные испытания для абитуриентов на бюджетные места.
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В Волгоградской государственной консерватории имени П.А. Серебрякова начались вступительные испытания для абитуриентов на бюджетные места.
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