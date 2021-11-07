Почему Турция недовольна применением своих БПЛА на Украине?

Пока турецкая пресса с восторгом пишет о том, что «Путин испугался турецкого оружия», официальная Анкара испытывает дискомфорт по этому поводу и дистанцируется от эпизода применения Киевом турецкого БПЛА Bayraktar в конфликте на юго-востоке Украины.