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Стивен Эй Смит: «Все уважают Леброна, но Джордана боялись»

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит сравнил Леброна Джеймса и Майкла Джордана в качестве претендентов на звание лучшего игрока в истории НБА.

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