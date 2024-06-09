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Истеричное самозакапывание

Истеричное самозакапывание

У Зеленского наконец-то получилось разозлить Китай Китай объявил «саммит мира» в Швейцарии «ненастоящим», а настоящий, судя по всему, он планирует организовать сам с участием Бразилии и даже Турции.

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Комментарии
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Сергей Кундозеров
Коломойский постарался...теперь имеем то,что имеем...целое стадо выродков окраинных...
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2 час.
А
Александр
Россия, как всегда, уже не одно столетие противостоит военной агрессии Запада. Теперь снова откровенно пропитанной фашизмом. Но об этом помалкивают. Какой-то конкурс провинциальной самодеятельности. Нашли кого учить. Сами добьем эту погань, и советчики здесь не нужны.
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1 час.
РУ
Раиса Утропова
Этот жидофюрэр, украинский нахал, близорукий политолог не на того напал. Уж Китай сделает дипломатические успехи только благодаря следствиям победы русской армии. Только так надо с европейцами поступать.
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23 мин.

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