Истеричное самозакапывание

А

Александр

Россия, как всегда, уже не одно столетие противостоит военной агрессии Запада. Теперь снова откровенно пропитанной фашизмом. Но об этом помалкивают. Какой-то конкурс провинциальной самодеятельности. Нашли кого учить. Сами добьем эту погань, и советчики здесь не нужны.