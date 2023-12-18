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Профессор Сафонов: страховая пенсия при выходе на работу не индексируется

Профессор Сафонов: страховая пенсия при выходе на работу не индексируется

Страховая пенсия пожилых людей, которые устраиваются на работу, перестанет индексироваться. Об этом "Москве 24" рассказал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

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