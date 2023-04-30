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В Госдуме предложили Минтруду обсудить перенос выходных дней с января на май

В Госдуме предложили Минтруду обсудить перенос выходных дней с января на май

Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков направил министру труда Антону Котякову копию своего законопроекта о переносе выходных дней с новогодних праздников на майские и предложил ведомству вместе обсудить эту инициативу.

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