В Госдуме предложили Минтруду обсудить перенос выходных дней с января на май

Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков направил министру труда Антону Котякову копию своего законопроекта о переносе выходных дней с новогодних праздников на майские и предложил ведомству вместе обсудить эту инициативу.
Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков направил министру труда Антону Котякову копию своего законопроекта о переносе выходных дней с новогодних праздников на майские и предложил ведомству вместе обсудить эту инициативу.
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