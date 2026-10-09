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Говорит Европа ⚡

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Россия и Украина не могут найти выход из тупика вооружённого конфликта

Россия и Украина не могут найти выход из тупика вооружённого конфликта

Почему после публикации мирного плана Алексея Гончаренко на политика обрушилась волна критики? Какой реалистичный исход вооружённого противостояния видят сторонники бескомпромиссной борьбы? Насколько вероятен сценарий полного разгрома одной из сторон в текущих условиях? И какие гарантии безопасности могут получить стороны при мирном урегулировании? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.

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