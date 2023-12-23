© Михаил Джапаридзе/ ТАСС Президент РФ Владимир Путин в 2013 году помиловал экс-главу "ЮКОСа" Михаила Ходорковского исходя из гуманитарных соображений, но тот позднее не выполнил данных тогда обещаний.
Песков заявил, что Ходорковский не выполнил заверения, которые давал при помиловании
Комментарии
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людмила бер
Ходорковский, сразу уехал в Германию, а не к больной мама, да и на похоронах не был...О помиловании просил не только сам Ходорковский, но и многие немецкие политический деятели, даже приезжали просить лично ВВП...
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4 час.
МВ
Мстислав Водяной
Все мы азиаты, только с не раскосыми глазами.
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1 час.
Сергей Вотинцев
Кроме верю-не верю, должны быть документальные заверения. Могли бы уже научиться на чужих ошибках. А лучше в законодательном порядке все оформить. Ни каких благосклонностей к таким преступлениям быть не может.
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30 мин.
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