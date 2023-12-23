Песков заявил, что Ходорковский не выполнил заверения, которые давал при помиловании

людмила бер Ходорковский, сразу уехал в Германию, а не к больной мама, да и на похоронах не был...О помиловании просил не только сам Ходорковский, но и многие немецкие политический деятели, даже приезжали просить лично ВВП...

МВ Мстислав Водяной Все мы азиаты, только с не раскосыми глазами.