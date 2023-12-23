Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 003 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей К
    хорошая идеяУ Германии выбор:...
  • Сергей К
    Это стандартная песня. Светлое будущее обещать. А там, глядишь, кто постарше, вымрут. Новые народятся. И можно будет ...Даже до Путина "д...
  • Сергей Вотинцев
    За счет государства, потусоваться на празднике спорта, конечно классно. Кто сильно хочет-вперед. Неужели денежкав жал...Решение по Олимпи...

Песков заявил, что Ходорковский не выполнил заверения, которые давал при помиловании

Песков заявил, что Ходорковский не выполнил заверения, которые давал при помиловании

© Михаил Джапаридзе/ ТАСС Президент РФ Владимир Путин в 2013 году помиловал экс-главу "ЮКОСа" Михаила Ходорковского исходя из гуманитарных соображений, но тот позднее не выполнил данных тогда обещаний.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
людмила бер
Ходорковский, сразу уехал в Германию, а не к больной мама, да и на похоронах не был...О помиловании просил не только сам Ходорковский, но и многие немецкие политический деятели, даже приезжали просить лично ВВП...
Ответить
4 час.
МВ
Мстислав Водяной
Все мы азиаты, только с не раскосыми глазами.
Ответить
1 час.
Сергей Вотинцев
Кроме верю-не верю, должны быть документальные заверения. Могли бы уже научиться на чужих ошибках. А лучше в законодательном порядке все оформить. Ни каких благосклонностей к таким преступлениям быть не может.
Ответить
30 мин.

Картина дня

наверх