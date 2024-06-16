Американская филькина грамота

На полях саммита G7, проходившего в Италии, президент США Джо Байден, который, вероятнее всего, сложит свои полномочия в январе будущего года, и Владимир Зеленский, чьи полномочия президента Украины истекли еще в мае года нынешнего, подписали Двустороннее соглашение по безопасности между Украиной и Соединенными Штатами Америки.