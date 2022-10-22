Тен Хаг об уходе Роналду из «МЮ» зимой: «Это спекуляции. Я рассчитываю на Криштиану»

Эрик тен Хаг высказался о будущем Криштиану Роналду. Напомним, главный тренер «Манчестер Юнайтед» решил не включать португальца в состав на матч с «Челси» после того, как Роналду покинул «Олд Траффорд», не дожидаясь завершения матча с «Тоттенхэмом».