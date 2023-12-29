Спрогнозировано, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку

Банк России вряд ли перейдет к смягчению денежно-кредитной политики раньше второй половины 2024 года, рассказал экономист, бывший старший вице-президент банка «Открытие» Константин Церазов в беседе с «Газетой.
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