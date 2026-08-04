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Аргументы недели

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Предприниматель из Петербурга заплатит 2,9 млн за оборот нелегального алкоголя

Предприниматель из Петербурга заплатит 2,9 млн за оборот нелегального алкоголя

В Санкт-Петербурге оштрафовали на 2,9 миллиона рублей за незаконный оборот алкогольной продукции. Мужчина хранил немаркированный алкоголь без лицензии для дальнейшей продажи.

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