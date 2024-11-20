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Зеленский пожаловался, что Украина проиграет без военной помощи США

Зеленский пожаловался, что Украина проиграет без военной помощи США

Киев потерпит поражение в конфликте в случае прекращения военной помощи со стороны Соединённых Штатов, заявил Зеленский.

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Сергей Карабухин
Гниду – судить и расстрелять вместе с его семьёй и вместе с его окружением! Да поможет Господь бог уничтожить Гниду! Да будет так!
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15 час.
Сергей Карабухин
!!! Архистратиг Михаил и семь других высших духов – Гавриил, Рафаил, Уриил, Салафиил, Иегудиил, Варахиил и Иеремиил – уничтожьте гниду-Зеленского! Помогите людям освободиться от гниды-Зеленского! Да будет так!
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15 час.
СК
Сергей Карабухин
!!! Архистратиг Михаил и семь других высших духов – Гавриил, Рафаил, Уриил, Салафиил, Иегудиил, Варахиил и Иеремиил – уничтожьте гниду-Зеленского! Помогите людям освободиться от гниды-Зеленского! Да будет так!
Ответить
15 час.

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