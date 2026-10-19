Трамп допустил замену Зеленского на переговорах по урегулированию конфликта.Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине, возможно, стоит направить на мирные переговоры другого представителя вместо Владимира Зеленского.
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