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Писатель Владимир Виноградов

5 подписчиков

Призрак 1

Призрак 1

Волшебство пятницы.Друзья мои, здравствуйте! Неожиданно, как всегда это бывает, без объявления и уведомления, на свет появился краешек нового рассказа из цикла "Ведьма с 11-го этажа".

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