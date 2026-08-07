Волшебство пятницы.Друзья мои, здравствуйте! Неожиданно, как всегда это бывает, без объявления и уведомления, на свет появился краешек нового рассказа из цикла "Ведьма с 11-го этажа".
Призрак 1
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Волшебство пятницы.Друзья мои, здравствуйте! Неожиданно, как всегда это бывает, без объявления и уведомления, на свет появился краешек нового рассказа из цикла "Ведьма с 11-го этажа".